Μουντιάλ 2026: Αργεντινή και Γαλλία ψάχνουν “τρίποντο” πρόκρισης – Το σημερινό πρόγραμμα

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή μπαίνει στην μάχη της 2ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 με στόχο νίκη-πρόκριση επί της Αυστρίας στον 10ο όμιλο της διοργάνωσης.

Η Αργεντινή και η Αυστρία έχουν από τρεις βαθμούς στο γκρουπ και με νίκη κλειδώνουν την θέση τους στους “32” της διοργάνωσης. Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η Εθνική ομάδα της Γαλλίας θ’ αντιμετωπίσει το Ιράκ, με τους «τρικολόρ» να θέλουν την δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του ένατου ομίλου. Το Ιράκ βρίσκεται στους μηδέν, ενώ η ομάδα του Εμπαπέ βρίσκεται στους τρεις μετά την νίκη επί της Σενεγάλης την 1η αγωνιστική.

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Σε περίπτωση νίκης, η εθνική Γαλλίας θα προκριθεί στην επόμενη φάση και δεν θα χρειασθεί να… περιμένει τον -ούτως ή άλλως- δύσκολο αγώνα με την Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ. Όσον αφορά τον σταρ των “τρικολόρ” Κιλιάν Εμπαπέ, σε περίπτωση που πετύχει δύο γκολ, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των 16 γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο που κατέχουν οι Μίροσλαβ Κλόζε και Λιονέλ Μέσι.

Τέλος, στις 06:00 η Ιορδανία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία για τον δέκατο όμιλο, με τις δύο ομάδες να θέλουν νίκη για να έχουν πιθανότητες πρόκρισης έστω ως καλύτεροι τρίτοι.

Το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ 2026

Αργεντινή – Αυστρία (20:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Γαλλία – Ιράκ (00:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Νορβηγία – Σενεγάλη (03:00 ΕΡΤ 1)

Ιορδανία – Αλγερία (06:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)