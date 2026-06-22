Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Τρίτη σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και Ρόδο
Ποιες άλλες περιοχές θα είναι σε "κίτρινο" συναγερμό
Σε “κίτρινο” συναγερμό τίθενται για αύριο Τρίτη 23/6 πολλές περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τον χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) στις εξής περιοχές:
Αττική, Βοιωτία
Αργολίδα, Κορινθία
Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο
Ρόδο
Κρήτη
περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας
Δείτε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς:
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.
πηγή στην Google
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