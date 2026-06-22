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ΔΙΕΘΝΗ

Μουντιάλ 2026: Πρώην δήμαρχος στο Μεξικό έγινε viral για το μπούστο της – “Τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω” (βίντεο)

Η Σάντρα Κουέβας έβγαλε βίντεο με οπαδούς της εθνικής ομάδας

Μουντιάλ 2026: Πρώην δήμαρχος στο Μεξικό έγινε viral για το μπούστο της – “Τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω” (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τα φώτα της δημοσιότητας έχει στρέψει πάνω της η πρώην δήμαρχος του Κουατεμόκ στο ΜεξικόΣάντρα Κουέβας μετά από βίντεο που γύρισε ανάμεσα σε οπαδούς της εθνικής ομάδας της χώρας με αφορμή τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026.

Η Κουέβας, η οποία διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Κουαουτεμόκ, πανηγυρίζει για τις εμφανίσεις της εθνικής Μεξικό και τις νίκες της ομάδας επί της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Κορέας.

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Αρκετοί, ωστόσο, επισήμαναν την εμφάνισή της με ένα μπλουζάκι που τόνιζε το ντεκολτέ της, με την ίδια να απαντά στους επικριτές της μέσω της Sun: «Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω. Δεν μπορώ απλώς να το βγάλω»,

«Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση, θα υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται έτσι και το εκλαμβάνουν υποτιμητικά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί» πρόσθεσε η πολιτικός από το Μεξικό.

Σημειώνεται ότι μετά τη θητεία της ως δήμαρχος από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2024, η Κουέβας εργάζεται τώρα ως συντονίστρια του πολιτικού κινήματος Mexico Nuevo.

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