Μουντιάλ 2026: Πρώην δήμαρχος στο Μεξικό έγινε viral για το μπούστο της – “Τι να κάνω, δεν μπορώ να το βγάλω” (βίντεο)

Τα φώτα της δημοσιότητας έχει στρέψει πάνω της η πρώην δήμαρχος του Κουατεμόκ στο Μεξικό, Σάντρα Κουέβας μετά από βίντεο που γύρισε ανάμεσα σε οπαδούς της εθνικής ομάδας της χώρας με αφορμή τη συμμετοχή στο Μουντιάλ 2026.

Η Κουέβας, η οποία διετέλεσε δήμαρχος της πόλης Κουαουτεμόκ, πανηγυρίζει για τις εμφανίσεις της εθνικής Μεξικό και τις νίκες της ομάδας επί της Νότιας Αφρικής και της Νότιας Κορέας.

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Copa Mundial de Fútbol 2026: ¡Viva México, desde el Ángel de la Independencia en nuestra alcaldía #Cuauhtémoc! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/1rVrSU1C8Y— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 12, 2026

Αρκετοί, ωστόσο, επισήμαναν την εμφάνισή της με ένα μπλουζάκι που τόνιζε το ντεκολτέ της, με την ίδια να απαντά στους επικριτές της μέσω της Sun: «Λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω. Δεν μπορώ απλώς να το βγάλω»,

«Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση, θα υπάρχουν εκείνοι που σκέφτονται έτσι και το εκλαμβάνουν υποτιμητικά, αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Μεξικανοί» πρόσθεσε η πολιτικός από το Μεξικό.

¡Del barrio para el mundo! Orgullosa de donde vengo y más orgullosa de lo que he caminado y hasta donde voy a llegar. ¡Buena madrugada! #SandraCuevasMX pic.twitter.com/SOhnENBkFl— Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 20, 2026

Σημειώνεται ότι μετά τη θητεία της ως δήμαρχος από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2024, η Κουέβας εργάζεται τώρα ως συντονίστρια του πολιτικού κινήματος Mexico Nuevo.