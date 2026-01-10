Μόντε Μόρις: Το διάστημα απουσίας για τον γκαρντ του Ολυμπιακού – Ποια παιχνίδια θα χάσει

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Μόντε Μόρις το βράδυ της Παρασκευής (9/1) μετά από μόλις 4 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό.

Ο αριστερός αστράγαλος του Μόρις «γύρισε» σε προσπάθειά του για λέι απ, 4:55 πριν τη λήξη του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός γκαρντ να φύγει υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Δεν υπάρχει κάποιο οστικό οίδημα κι έτσι αναμένεται να μείνει εκτός για έναν μήνα.

Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται το βαρύ διάστρεμμα του παίκτη, το οποίο αποτελούσε και την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού. Με τα τωρινά δεδομένα, ο Μόρις εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στην εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στις 12 Φεβρουαρίου.

Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα παιχνίδια θα χάσει ο Μόρις

11/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (GBL)

14/01 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (Euroleague)

17/01 Ολυμπιακός – Μαρούσι (GBL)

20/01 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)

22/01 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (Euroleague)

25/01 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (GBL)

29/01 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (Euroleague)

31/01 Ολυμπιακός – Περιστέρι (GBL)

03/02 Dubai BC – Ολυμπιακός (Euroleague)

06/02 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (Euroleague)

08/02 Ολυμπιακός – Προμηθέας (GBL)