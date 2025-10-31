Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Μονακό – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την αναμέτρηση των “πρασίνων” – Η ώρα του αγώνα

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλει να δώσει η ομάδα του Έργκιν Αταμάν

(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός καθώς επισκέπτεται το Μονακό για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Με ρεκόρ 5-2, οι πράσινοι θέλουν να κλείσουν την “διαβολοβδομάδα” με 2/2 και να διατηρηθούν στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας μετά τη νίκη επί της Μακάμπι του Κάτας.  Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε στο 4-3, μετά και τη μεγάλη νίκη που πέτυχε στην έδρα του Ολυμπιακού.

Το Μονακό – Παναθηναϊκός θα κάνει “τζάμπολ” στις 20:00, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4HD

