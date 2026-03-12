Μονακό – Ολυμπιακός: Για το 2/2 επί γαλλικού εδάφους οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Μονακό (20:00, Novasports 4) για την 31η αγωνιστική της Euroleague, μετά το νικηφόρο πέρασμα από την έδρα της Παρί .

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Παριζιάνους, σε μία βραδιά που «έβρεχε» τρίποντα. Η Μονακό είναι σε μία άσχημη περίοδο, ο προπονητής τους, Βασίλης Σπανούλης, παραιτήθηκε λίγα 24ωρα πριν, με τον Σεργκέι Γκλαντίρ να είναι στο «πηδάλιο» μέχρι να βρει λύση η ομάδα.

Παρόλα αυτά, πέρασαν στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με νίκη κόντρα στην Ναντέρ, ενώ η Λε Μαν θα σταθεί «εμπόδιο» για το τρόπαιο. Επικράτησαν και της Σολέ στο γαλλικό πρωτάθλημα και στέκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 νίκες και 2 ήττες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πραγματοποιήσουν την 3 σερί νίκη τους που θα τους φέρει πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας. Βρίσκονται στην 2η θέση (σε ισοβαθμία με την Βαλένθια) με 20-10 και η νίκη θα τους «κλειδώσει» την παρουσία τους στην πρώτη 4αδα.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Τόμας Γουόκαπ δεν έχει ξεπεράσει το μυϊκό σπασμό που τον ταλαιπωρεί και δεν θα αγωνισtεί, όπως και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που είναι τραυματίας. Σάσα Βεζένκοφ και Μόντε Μόρις είναι αμφίβολοί και μέχρι τελευταίας στιγμής η πιθανότητα παρουσίας τους είναι άγνωστη.

Η Μονακό εκτός από το γεγονός ότι δεν έχει πλέον τον προπονητή της και οι Τζέιμς και Οκόμπο ήταν στα «μαχαίρια» στον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε στις 05/03, ο Μίροτιτς θα αποτελέσει ηχηρή απουσία.