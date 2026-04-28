Ολυμπιακός – Μονακό: Να ξεκινήσουν με το «δεξί» τα play-off της Euroleague οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μονακό (21:00, Novasports 4) για το Game 1 των play-off της Euroleague, με μόνο στόχο να επιβάλλουν από νωρίς τον «ρυθμό» της σειράς.

Η σεζόν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τερματίζονταςγια 3η φορά τα τελευταία 4 χρόνια στην κορυφή της βαθμολογίας (26-12). Το οπλοστάσιό του είναι γεμάτο με την επιστροφή του Ταϊρίκ Τζόουνς σε αγωνιστικούς ρυθμούς, έχουντας βάλει πλώρη για το 1-0 της σειράς.

Οι Μονεγάσκοι από την άλλη διανύουν μια περίεργη χρονιά, με την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο λόγω οικονομικών ζητημάτων, αλλά και με τα πολλά που γράφονται και χαλάνε την συγκέντρωση της ομάδας.

Παρόλη την κατάσταση, κατάφεραν να ορθοπωδήσουν από την ήττα με τον Παναθηναϊκό γαι την 7η θέση και πέταξαν έξω την Μπαρτσελόνα για να ολοκληρώσουν την 8αδα των play-off. Με πρωταγωνιστή τον Μάικ Τζέιμς και φέτος, θυμίζουμε ότι έχουν κερδίσει και εντός και εκτός τους «ερυθρόλευκους» στην κανονική διάρκεια.

Τα play-off φυσικά είναι άλλο κλίμα και με διαφορετικό κίνητρο και οι δύο ομάδες αναμένεται να τα δώσουν όλα για να περάσουν στο Final Four της Αθήνας.