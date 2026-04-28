Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Να «σπάσουν» το πλεονέκτημα έδρας οι «πράσινοι» για τα play-off της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Βαλένθια (21:45, Novasports Prime) για το πρώτο παιχνίδι των play-off της Euroleague, με μόνο στόχο το μπρέικ της έδρας.

Χωρις τον αρχηγό τους, Κώστα Σλούκα, θα παραταχθούν οι «πράσινοι» ενόψει του αγώνα στην «Roig Arena», με τον Έλληνα γκαρντ να περνάει την πόρτα του χειρουργείου λόγω ρήξη μηνίσκου. Το κενό αυτό αναμένεται να καλύψει ο Τι Τζέι Σορτς ο οποίος έκανε τρομερή εμφάνιση με την Μονακό στα play-in.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της κόντρα σε μια ομάδα που διαθέτει τον καλύτερο προπονητή της διοργάνωσης, Πέδρο Μαρτίνεθ, και τον πιο ταλαντούχο παίκτη, Μοντέρο.

Οι Ισπανοί έκαναν το απόλυτο κατά των δύο ελληνικών ομάδων στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και κέρδισαν μέσα-έξω το «τριφύλλι» αλλά και τον Ολυμπιακό. Από τις λίγες ομάδες που το έχουν κατορθώσει αυτό σε μία σεζόν, δείχνοντας και την δυσκολία που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στην σειρά.

Με το «σπαθί» τους κατάφεραν να τερματίσουν στην 7η θέση παρά τις δυσκολίες της σεζόν και σίγουρα θα τα δώσουν όλα με σκοπό να βρεθούν ξανά στο Final Four που λαμβάνει χώρα στο «σπίτι» τους.