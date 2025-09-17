Μίλτος Τεντόγλου: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα δείτε τον μεγάλο τελικό του μήκους στο Τόκιο

Μεγάλη μέρα η σημερινή καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου το μεσημέρι θα ριχτεί στη μάχη για ένα μετάλλιο στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου 2025, που γίνεται στο Τόκιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου τη Δευτέρα πήρε εύκολα την πρόκριση στον τελικό του μήκους, Τόκιο μόλις από το πρώτο του άλμα στα 8,17μ.

«Έκανα αυτό που ήθελα. Δεν ήθελα να ζορίσω το πόδι μου, που δεν είναι εντελώς καλά. Αν έμπαινα στη διαδικασία να κάνω περισσότερα άλματα, ίσως στον τελικό να είχα πρόβλημα», είχε δηλώσει προχθές, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σήμερα, στις 14:49 θα δώσει και πάλι τη μάχη του για να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, με τον τελικό να μεταδίδεται από την ΕΡΤ2.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σημερινή είναι η τελευταία ευκαιρία για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να ανέβει στο βάθρο μέσα στο 2025 και να φτάσει τα 12 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του.