Μίλτος Τεντόγλου: LIVE η σπουδαία μάχη στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου

Στη μάχη του τελικού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο έχει ριχτεί αυτή την ώρα ο Μίλτος Τεντόγλου, διεκδικώντας το 12ο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αγωνίστηκε πρώτος στη σειρά, ωστόσο στην πρώτη του προσπάθεια πάτησε μακριά και το άλμα του μετρήθηκε στα 7.83μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο γήπεδο πριν τέσσερα χρόνια κατέκτησε το πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο!

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 15/9, ο κορυφαίος άλτης του Γιώργου Πομάσκι ρε εύκολα την πρόκριση στον τελικό του μήκους, Τόκιο μόλις από το πρώτο του άλμα στα 8,17μ.

«Έκανα αυτό που ήθελα. Δεν ήθελα να ζορίσω το πόδι μου, που δεν είναι εντελώς καλά. Αν έμπαινα στη διαδικασία να κάνω περισσότερα άλματα, ίσως στον τελικό να είχα πρόβλημα», είχε δηλώσει προχθές, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Άκυρη η δεύτερη προσπάθεια

Ο Μίλτος Τεντόγλου έβγαλε άκυρη την δεύτερη προσπάθεια του. Ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε για να κάνει το άλμα, ωστόσο στα μισά σταμάτησε να τρέχει.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, βγήκε στην άκρη και μιλώντας στον Πομάσκι, ανέφερε ότι τον πονάει πολύ το πόδι του.

Σημειώνεται ότι ο Έλληνας αθλητής μετά το τέλος των πρώτων προσπαθειών βρίσκεται στην 5η θέση.