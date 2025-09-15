Μίλτος Τεντόγλου: Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του που θα μεταδώσει τον τελικό του μήκος

Μετά την πρόκριση του από τον προκριματικό, ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Επίδειξη της κλάσης του έκανε ο Έλληνας πρωταθλητής καθώς εξασφάλισε την παρουσία του στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Τόκιο αφού κατάφερε με την πρώτη προσπάθεια (8.17μ.) να περάσει το όριο (8.15μ.).

Ο Ολυμπιονίκης θα παλέψει για την κορυφή του κόσμου στο μήκος την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:49.

Ο αγώνας του θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.