Μεχντί Ταρέμι: «Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να είναι θύμα πολέμου, ούτε στο Ιράν, ούτε οπουδήποτε»

Πήρε θέση για τα σκηνικά πολεμου στην Μέση Ανατολή ο επιθετικός του Ολυμπιακού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Λίγα 24ωρα μετά την ψευδής φήμη ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, θέλει να ενταχτεί στον στρατό του Ιράν, ο ίδιος πήρε θέση για την κατάσταση πολέμου στην Μέση Ανατολή.

«Κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να είναι θύμα πολέμου, ούτε στο Ιράν, ούτε οπουδήποτε. Είναι αθώοι. Τους αξίζει ειρήνη», ανέβασε χαρακτηριστικά ο Ιρανός επιθετικός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ.

Θυμίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπήρχε η είδηση ότι ο Ταρέμι πιέζει την διοίκηση του Ολυμπιακού να αποχωρήσει από την ομάδα, με σκοπό να πολεμήσει στο πλάι του Ιρανικού στρατού. Τέτοια είδηση αρνήθηκε κατηγορηματικά ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπας, αλλά και ο μάνατζερ του παίκτη.

