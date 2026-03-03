Καραπαπάς: «Μην πιστεύετε σε fake news, ας δείξουμε σεβασμό στους αθλητές που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, διέψευσε κάθε σενάριο περί φυγής του Μεχντί Ταρέμι για να παραταχθεί με τον στρατό του Ιράν, ζητώντας τον σεβασμό για την χώρα που πλήττει.

Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει εμφανώς και το ελληνικό ποδόσφαιρο μιας και αρκετοι αθλητές που αγωνίζονται στην χώρα μας βλέπουν την πατρίδα τους να καταστρέφεται. Ένας από αυτούς είναι και ο φορ του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, που λόγω των πατριωτικών τάσεων που έχει για την χώρα του, έβγαλαν ψευδής ειδήσεις ότι πιέζει τον Ολυμπιακό για να πάει στον πόλεμο.

Φυσικά αυτή η είδηση δεν άρεσε στην διοίκηση των ερυθρόλευκων όπου μέσω social media διέψευσαν την κατάσταση.

«Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι πάντα η αλήθεια. Μην πιστεύετε σε fake news και ας δείξουμε σεβασμό και στους αθλητές και σε όλους τους ανθρώπους που οι πατρίδες τους είναι στις φλόγες.

Ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα θέμα που αγγίζει κάθε χώρα του κόσμου και επηρεάζει όλο τον πλανήτη.

ΥΓ: Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προλάβει ό,τι γράφεται από κάθε τυχάρπαστο που του έρχεται κάτι στο κεφάλι, ούτε φυσικά και την αναπαραγωγή του», έγραψε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού στην ανάρτησή του.