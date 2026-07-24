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Σουφλί Έβρου: Φωτιά τώρα στη Λευκίμμη – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Λευκίμμη βρίσκεται κοντά σε ιδιαίτερα ευαίσθητες δασικές εκτάσεις του Έβρου, γεγονός που έχει θέσει τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή

Σουφλί Έβρου: Φωτιά τώρα στη Λευκίμμη – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:21

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στην Πυροσβεστική, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή της Λευκίμμης, στον Δήμο Σουφλίου Έβρου.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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Η Λευκίμμη βρίσκεται κοντά σε ιδιαίτερα ευαίσθητες δασικές εκτάσεις του Έβρου, γεγονός που έχει θέσει τις αρμόδιες αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

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