Μαρία Σάκκαρη – Καρολίνα Μούχοβα 1-2: Ανατροπή στη Ντόχα – Η Τσέχα προκρίθηκε στον τελικό και «λύγισε» την Ελληνίδα αθλήτρια

Η Μαρία Σάκκαρη προηγήθηκε στον ημιτελικό του 1000άριου τουρνουά της Ντόχα απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα, αλλά κατέρρευσε στα μέσα του δεύτερου σετ, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6).

Μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο σετ, η Σάκκαρη έκανε πρώτη μπρέικ και στο δεύτερο σετ, ωστόσο στη συνέχεια επέτρεψε στη Μούχοβα να αντιδράσει και να αποκτήσει ψυχολογία, οδηγώντας στην ανατροπή.

Η Τσέχα τενίστρια σημείωσε ένα εντυπωσιακό 5-0 σερί στο δεύτερο σετ και κυριάρχησε πλήρως στο τρίτο, εξασφαλίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά της Ντόχα.

Τα σετ: 6-3, 4-6, 1-6

Η Σάκκαρη ξεκίνησε στο πρώτο σετ με λοβ-γκέιμ, με την Μούχοβα να κάνει το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ μετά από συναρπαστική «μάχη». Η Σάκκαρη «απάντησε» αμέσως με δικό της μπρέικ, το οποίο επανέλαβε στο 8ο γκέιμ, κάνοντας το 5-3, που την έφερε σε θέση ισχύος για να πάρει το πρώτο σετ με 6-3, καθώς «κράτησε» το σερβίς της.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση κάνοντας το 2-0, όμως η Τσέχα άρχισε να εκμεταλλεύεται καλύτερα το σερβίς της και τα λάθη που έκανε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με αποτέλεσμα να κάνει δύο μπρέικ και να φτάσει στο 2-5. Ακολούθησε ένα μίνι-ξέσπασμα της 31χρονης πρωταθλήτριας η οποία κατάφερε να μειώσει σε 4-5, όμως στο 10ο γκέιμ η Μούχοβα είχε πολύ πιο «καθαρά» χτυπήματα, έκανε το 6-4 και πήρε το σετ ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η απώλεια του δεύτερου σετ επηρέασε τη Σάκκαρη κι έδωσε τρομερή ψυχολογία στη Μούχοβα, η οποία μπήκε με τρομερή αυτοπεποίθηση στο τρίτο σετ, έκανε δύο μπρέικ και πήγε στο 0-5. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σταμάτησε το σερί της Τσέχας στο 6ο γκέιμ το οποίο πήρε με ανατροπή μειώνοντας σε 1-5, όμως στο τέλος η Μούχοβα «κράτησε» το σερβίς της και πήρε τη νίκη…