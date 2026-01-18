Μαρία Σάκκαρη: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο Australian Open – Κέρδισε 2-0 σετ την Ζανζάν (Βίντεο)

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Australian Open η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-0 σετ της Λεόλια Ζανζάν (6-4, 6-2) και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρουσίασε σταθερό αγωνιστικό πρόσωπο, καταφέρνοντας μάλιστα να ανατρέψει το εις βάρος της 0-3 στο πρώτο σετ. Παρ’ όλα αυτά, τη μεγαλύτερη εντύπωση δεν προκάλεσε ούτε το τελικό αποτέλεσμα ούτε η ανατροπή, αλλά ένας εντυπωσιακός πόντος που σημείωσε στο δεύτερο σετ και έκανε τον γύρο του κόσμου.

Με το σκορ στα game 4-2 υπέρ της, η Σάκκαρη αντέδρασε άμεσα στο σερβίς της αντιπάλου της και με εξαιρετικά δύσκολο χτύπημα κατάφερε να περάσει την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το φιλέ, πριν αυτή καταλήξει στο κορτ, κερδίζοντας έναν από τους πιο θεαματικούς πόντους της διοργάνωσης.

Το στιγμιότυπο αναδημοσιεύτηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Australian Open στην πλατφόρμα X, με το σχόλιο: «Αυτό είναι το σύνθημα για να σηκώσεις το σαγόνι σου από το πάτωμα μετά από αυτή την εκπληκτική επιστροφή της Σάκκαρη».

«Δεν έχω καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η Ελληνίδα τενίστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για το συγκεκριμένο χτύπημα. «Δεν έχω καταφέρει ποτέ κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών, παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Κάρλος Αλκαράθ και τώρα από εμένα. Νομίζω ότι είναι υποψήφιο για τον πόντο του τουρνουά», δήλωσε χαρακτηριστικά, με τη δημοσιογράφο να συμφωνεί.

Στον δεύτερο γύρο, η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μίρα Αντρέεβα και τη Ντόνα Βέκιτς, διεκδικώντας την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open.