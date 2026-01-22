Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: Οι “πράσινοι” θέλουν να διατηρήσουν την καλή εικόνα και να χτίσουν ένα σερί

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διατηρήσει την καλή εικόνα που έδειξε με την Μπασκόνια στις 20/01 και να επικρατήσει της Μακάμπι εκτός έδρας, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι φαίνεται να βρήκαν τον τρόπο που θα αγωνίζονται όσο είναι απών ο Κέντρικ Ναν, με το μόνο που απομένει είναι να το δείξουν και σήμερα 22/01 (21:05, Novasports Prime) στο Τελ-Αβίβ. Τις υπηρεσίες και του Ντίνου Μήτογλου θα στερηθεί ξανά ο Εργκόν Αταμάν, ο οποίος δε φαίνεται να έχει ξεπεράσει πλήρως την θλάση οπίσθιων μοιριαίων που υπέστει στο δεξί του πόδι πριν λίγες εβδομάδες.

Οι Ισραηλινοί έρχονται από την ήττα στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό και θέλουν να εκμεταλλευτούν την δύναμη της έδρας τους που έχουν να ηττηθούν από τις 26 Νοεμβρίου του 2025. Το τριφύλλι έχει 6 νίκες σερί απέναντι στην Μακάμπι, εντός και εκτός έδρας, όντας μια καλή στιγμή να ορθοποδήσει και να πραγματοποιήσει την δεύτερη σερί νίκη του.

Η βαθμολογία της Euroleague βρίσκει στην 8η θέση τον Παναθηναϊκό με 14-9 και την Μακάμπι στην 14η με 9-14.