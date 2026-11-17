Επεισόδια σημειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η ένταση ξέσπασε στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Πανόρμου, όταν ομάδα αγνώστων έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων και επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άγνωστοι εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστούν τα επεισόδια και να αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τη νέα ένταση υπήρξαν τραυματισμοί ή προσαγωγές.

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Αθήνα

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της πορείας, συνεχίζεται η σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Η κίνηση διεξάγεται πλέον κανονικά στις:

Οδό Σταδίου

Οδό Φιλελλήνων

Οδό Πειραιώς

Οδό Παναγή Τσαλδάρη

Λεωφόρο Αλεξάνδρας

Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας

Οδό Πανεπιστημίου

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε εφαρμογή στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τις συγκεντρώσεις και την πορεία της 17ης Νοεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα περιστατικά που προηγήθηκαν

Νωρίτερα, μικρής έντασης επεισόδια είχαν σημειωθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος, όταν άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία των ΜΑΤ. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν απαντήσει με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Κατά τη διάρκεια των προελέγχων στο κέντρο της Αθήνας, γυναίκα αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα και μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε προηγούμενο απολογισμό των αστυνομικών επιχειρήσεων είχαν καταγραφεί 20 προσαγωγές και τέσσερις συλλήψεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.