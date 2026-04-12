Μάικ Τζέιμς: «Εuroleague την Κυριακή, διάβασα καλά;»

Μέχρι πρόσφατα, αγώνες της Euroleague διεξάγονταν Κυριακή μόνο στο Final Four. Φέτος, όμως, το πρόγραμμα έχει διαφοροποιηθεί αισθητά.

Η διοργάνωση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς οι υπεύθυνοι προχώρησαν σε προσαρμογές ώστε να καλυφθούν οι αναμετρήσεις που είχαν αναβληθεί, χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παιχνίδι ανάμεσα στη Μακάμπι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, το οποίο έχει οριστεί για την Κυριακή του Πάσχα (12/4) στις 22:15.

Η επιλογή της ημέρας προκάλεσε εντύπωση, με τον Μάικ Τζέιμς να σχολιάζει την απόφαση να διεξαχθεί αγώνας Κυριακή.

EuroLeague on a Sunday? Did i read that right April 12, 2026

O γκαρντ της Μονακό με ανάρτηση του έγραψε χαρακτηριστικά: «EuroLeague την Κυριακή; Διάβασα καλά;» δείχνοντας την έκπληξή του για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.