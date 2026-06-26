Μουντιάλ 2026: Με «πάρτι» την κορυφή του ομίλου η Γαλλία – Πεντάρα και περιμένει η Σενεγάλη (Βίντεο)

Η Γαλλία όντας ανώτερη επικράτησε με 4-1 της Νορβηγίας για το Μουντιάλ 2026.

Με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να κάνει… πράγματα και θαύματα, σημειώνοντας χατ-τρικ και «υπενθυμίζοντας» γιατί κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» του 2025, η Γαλλία προσέφερε μία μοναδική «παράσταση» απέναντι στη Νορβηγία του εκτεταμένου ροτέισον (10 στις 11 αλλαγές, στον πάγκο ο Χάαλαντ), καθώς τη νίκησε με το εμφατικό 4-1 και κατάκτησε την πρωτιά στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

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Οι δεύτεροι Νορβηγοί θα αντιμετωπίσουν πλέον στους «32» την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ οι Γάλλοι περιμένουν ακόμη να μάθουν τον αντίπαλό τους.

Στην 3η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων, οι «τρικολόρ» -που αγωνίστηκαν έχοντας στον πάγκο τον βοηθό του Ντιντιέ Ντεσάν, Γκι Στεφάν λόγω της απουσίας του ομοσπονδιακού στη Γαλλία για την κηδεία της μητέρας του- κυριάρχησαν πλήρως.

Μετά το δοκάρι του Μπαπέ στο 21ο δευτερόλεπτο, ακολούθησε το… σόου του Ντεμπελέ που σκόραρε στο 7’, στο 20’ και στο 32’ με τρεις καταπληκτικές εκτελέσεις, πριν αντικατασταθεί στο 65ο λεπτό. Ενδιάμεσα ο Άζγκααρντ μείωσε σε 2-1 στο 21’, στο 50’ ο Μενιάν απέκρουσε πέναλτι του Στραντ Λάρσεν, ενώ την τελική… πινελιά στο ματς έβαλε ο Ντεζιρέ Ντουέ στο 90’+4′, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.