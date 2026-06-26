Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικούς στόχους στο Στενό του Ορμούζ – «Αντίποινα για την επίθεση σε πλοίο»

Επίθεση κατά ιρανικών στόχων στο Στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ την Παρασκευή 26/6 όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση τα αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην χθεσινή επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, αφού το Ιράν χτύπησε το M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης. Το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης εξερχόταν από το Στενό του Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης.

Η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου.

Οι δυνάμεις του CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως» ανέφερε.

Λίγο πριν την ανακοίνωση, την είδηση είχε μεταφέρει ο δημοσιογράφος Barak Ravid με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) όπου έγραψε ότι ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος του μετέφερε πως ο στρατός των ΗΠΑ επιτέθηκε σε ιρανικούς στόχους στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ברייקינג: בכיר אמריקני: צבא ארה״ב תקף מטרות איראניות באזור מצר הורמוז— Barak Ravid (@BarakRavid) June 26, 2026

Νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «ανόητη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που έχει συμφωνηθεί με το Ιράν, μετά την επίθεση σε ένα πλοίο, στα Στενά του Ορμούζ, την οποία απέδωσε σε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ιράν «εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερις επιθετικούς δρόνους εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ο ένας από αυτούς έπληξε το πάνω κατάστρωμα ενός φορτηγού πλοίου μεγάλου μεγέθους και πολύ ακριβού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social που του ανήκει. «Προφανώς, είναι μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

«Προκλήθηκε ζημιά, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ισχυρίστηκε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε χθες ότι ένα φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard Tech, πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης.