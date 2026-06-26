Στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μπράνκου Μπαντιό
Μια ακόμη κίνηση από τους «πράσινους»
Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκου Μπαντιό.
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να μετακομίσει στο T-Center για τα επόμενα τρία χρόνια εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Βαλένθια.
Οι «πράσινοι» θα καταβάλουν το 1,5 εκατ. ευρώ που είναι το buy out του παίκτη στην Βαλένθια προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.
Ο Σενεγαλέζος στο σύνολο της σεζόν μέτρησε σε 40 παιχνίδια στη EuroLeague, 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.
πηγή στην Google
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