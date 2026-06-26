Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μπράνκου Μπαντιό

Μια ακόμη κίνηση από τους «πράσινους»

Στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μπράνκου Μπαντιό
DEBATER NEWSROOM

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκου Μπαντιό.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να μετακομίσει στο T-Center για τα επόμενα τρία χρόνια εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Βαλένθια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινοι» θα καταβάλουν το 1,5 εκατ. ευρώ που είναι το buy out του παίκτη στην Βαλένθια προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Ο Σενεγαλέζος στο σύνολο της σεζόν μέτρησε σε 40 παιχνίδια στη EuroLeague, 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ