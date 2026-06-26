Στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μπράνκου Μπαντιό

Παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τρία χρόνια θα πρέπει να θεωρείται ο Μπράνκου Μπαντιό.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ φαίνεται να ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να μετακομίσει στο T-Center για τα επόμενα τρία χρόνια εξαργυρώνοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη Βαλένθια.

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Οι «πράσινοι» θα καταβάλουν το 1,5 εκατ. ευρώ που είναι το buy out του παίκτη στην Βαλένθια προκειμένου να τον κάνουν δικό τους.

Ο Σενεγαλέζος στο σύνολο της σεζόν μέτρησε σε 40 παιχνίδια στη EuroLeague, 11.2 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ κατά μέσο όρο.