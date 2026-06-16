Εμμανουήλ Καραλής: Πρώτος στην Οστράβα με άλμα στα 5,82 μέτρα

Συνέχισε το σερί των καλών εμφανίσεων Εμμανουήλ Καραλής, όπου επικράτησε στην Οστράβα στο επί κοντώ με 5,82 μ.. Πρόκειται για έναν αγώνα που δεν είχε την πίεση του ανταγωνισμού, η οποία τον ωθεί να ανεβαίνει υψηλότερα.

Ο αθλητής των Μάρτσιν Τσεπάνσκι και Χάρη Καραλή ξεκίνησε τον αγώνα του με επιτυχημένο άλμα στα 5,62 μ. και, αφού πέρασε και τα 5,82 μ., δοκίμασε στη συνέχεια στα 6,00 μ., ύψος που δεν κατάφερε να υπερβεί στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

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Ο Μπαπτίστ Τιερί κατέλαβε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 5,62 .

Στο Diamond League της Ντόχα θα δώσει ο Εμμανουήλ Καραλής τον επόμενο αγώνα, όπου η διοργάνωση αρχικά είχε αναβληθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Τον πρώτο του αγώνα στη σειρά Diamond League θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή (19/6) και ο πρωταθλητής του τριπλούν, Νίκος Ανδρικόπουλος.