Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ανοικτοί λογαριασμοί για την πρόκριση

Λεβερκούζεν και Άρσεναλ έμειναν στο 1-1 το απόγευμα της Τετάρτης 11/3 για τη φάση των 16 του Champions League.

Μέχρι το 89ο λεπτό οι «ασπιρίνες» είχαν το προβάδισμα με το γκολ του Άντριχ από το 46′, ωστόσο, στο 86′ ο Μαντουέκε έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα αντιπάλου του και με το πέναλτι που επιβεβαίωσε και το VAR, ο Χάβερτς έφερε το ματς στα ίσια κι άφησε «ορθάνοιχτους λογαριασμούς» ανάμεσα στις δύο ομάδες ενόψει της ρεβάνς της 17ης Μαρτίου στο «Εμιρέιτς».

Να σημειωθεί ότι η πρωτοπόρος της Premier League προερχόταν από 8 σερί νίκες σε ισάριθμα ματς της League Phase κι απόψε είχε την πρώτη της απώλεια.