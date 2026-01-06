Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια των προημιτελικών μετά τις νίκες Άρη, ΠΑΟΚ και Κηφισιάς

Γεμάτο παραμένει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα μετά την διακοπή του πρωταθλήματος αφού την αναμέτρηση για το Super Cup ακολούθησε ο νοκ άουτ γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα play off με τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των νοκ-άουτ ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν απ’ την 5η έως και τη 12η θέση της League Phase.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση επί του Ατρόμητου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Νωρίτερα, ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Παναιτωλικού και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Τέλος, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο)

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος

2.Λεβαδειακός – Κηφισιά

3.ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4.Παναθηναϊκός – Άρης

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης

Β. Λεβαδειακός – Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας

Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου