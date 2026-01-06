Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια των προημιτελικών μετά τις νίκες Άρη, ΠΑΟΚ και Κηφισιάς
Το κελαντάρι του Κυπέλλου Ελλάδος μέχρι τον τελικό της 25ης Απριλίου
Γεμάτο παραμένει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα μετά την διακοπή του πρωταθλήματος αφού την αναμέτρηση για το Super Cup ακολούθησε ο νοκ άουτ γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας.
Σήμερα ολοκληρώθηκαν τα play off με τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της φάσης των νοκ-άουτ ανάμεσα στις ομάδες που τερμάτισαν απ’ την 5η έως και τη 12η θέση της League Phase.
Ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ήταν αυτός που στη διαδικασία των πέναλτι χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση επί του Ατρόμητου για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Νωρίτερα, ο Άρης δεν δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση του Παναιτωλικού και να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
Τέλος, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο νίκησε 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και εξασφάλισε την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου Ελλάδας. Εκεί, όπου την ερχόμενη εβδομάδα, θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό.
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026
17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης (Παγκρήτιο Στάδιο)
Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος
2.Λεβαδειακός – Κηφισιά
3.ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
4.Παναθηναϊκός – Άρης
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης
Β. Λεβαδειακός – Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης
ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)
Νικητής Α – Νικητής Β
Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικά: 13-14-15 Ιανουαρίου
Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου
Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου
Τελικός: 25 Απριλίου
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις