Πέρασε ξανά τα 6 μέτρα ο Καραλής στη Φινλανδία

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέγραψε μια ακόμη εξαιρετική παρουσία αυτή τη φορά στο μίτινγκ Paavo Nurmi Games στο Τούρκου της Φινλανδίας όπου πέρασε τα 6,00 μέτρα και κατέλαβε την πρώτη θέση στο επί κοντώ.

Το σημερινό ήταν το 21ο άλμα της καριέρας του αθλητή πάνω από το ορόσημο των 6,00 μ. και ο δεύτερος αγώνας του στη θερινή σεζόν πανώ από αυτό το ύψος, δείγμα της αξιοσημείωτης σταθερότητας σε κορυφαίες επιδόσεις.

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Ο αθλητής ξεκίνησε από τα 5,60 μ., πέρασε με την πρώτη τα 5,82 μ. και στη συνέχεια τα 6,00 μ., ενώ επιχείρησε και στα 6,10 μ., όπου είχε καλές προσπάθειες.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα πρωταθλητή, που γυμνάζεται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι είναι το Diamond League του Όσλο στις 10 Ιουνίου. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε ο Λάιτφουτ με 5,72 μ. και την τρίτη Σάιμεν Γκούτορμσεν με 5,60 μέτρα.