Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετη επικράτηση και πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας για τους Θεσσαλονικείς

Με άνεση και χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση προχώρησε στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος ο Άρης επικρατώντας με 2-0 του Παναιτωλικού το απόγευμα της Τρίτης (6/1).

Έχοντας τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, ο Άρης έχασε την πρώτη ευκαιρία με κεφαλιά του Φαμπιάνο μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Παναιτωλικός δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός και η ομάδα του Χιμένεθ εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της, ανοίγοντας το σκορ στο 30′ με καταπληκτική κεφαλιά του Μορόν μετά από σέντρα ακριβείας του Μισεουί. Πριν βγει το πρώτο 45λεπτο, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στο 2-0.

Ο Ράτσιτς έπιασε ένα δυνατό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής στο 44′ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζίβκοβιτς. Ο Άρης συνέχισε στον ίδιο ρυθμό στο δεύτερο μέρος.

Στο 71′ η κεφαλιά του Καντεβέρε έστειλε την μπάλα να “ξύσει” το οριζόντιο δοκάρι. Επτά λεπτά μετά, ο ίδιος παίκτης δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά. Στο 90′ ο Άρης βρήκε τρίτο γκολ με Καντεβέρε να σκοράρει, όμως ο Γένσεν έβγαλε την ασίστ από θέση οφσάιντ κι έτσι το τέρμα δεν μέτρησε.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (80′ Γκνίνγκ), Πέρεθ (70′ Ντούντου), Παναγίδης (80′ Χαρούπας), Μισεουί (46′ Γιένσεν), Μορόν (63′ Καντεβέρε)

Παναιτωλικός: Ζίβκοβιτς, Μαυρίας (85′ Γκράναθ), Σιέλης, Γκαρθία, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (72′ Εστέμπαν), Νικολάου (46′ Μπρέγκου), Ματσάν (85′ Σμυρλής), Μίχαλακ (46′ Ενκολόλο), Άλεξιτς