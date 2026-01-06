Θεωρείτε ότι με τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ ανοίγει ο δρόμος για κύμα συλλήψεων ηγετών;
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1): Με ήρωα τον νεαρό Μοναστηρλή προκρίθηκε στους "8" του Κυπέλλου ο "Δικέφαλος"

Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1): Με ήρωα τον νεαρό Μοναστηρλή προκρίθηκε στους “8” του Κυπέλλου ο “Δικέφαλος”
Ο ΠΑΟΚ τα “χρειάστηκε” αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας του Ατρόμητου με 5-4 στα πέναλτι.

Ήρωας για τον “Δικέφαλο του Βορρά” αναδείχθηκε ο νεαρός τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής. Ο Δικέφαλος επικράτησε 5-4 του Ατρομήτου στα πέναλτι, με την κανονική διάρκεια να λήγει ισόπαλη 1-1.

Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, έπιασε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη, χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του και έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Η διαδικασία των πέναλτι:

  • Μιχαηλίδης 1-0
  • Τσακμάκης 1-1
  • Κένι 2-1
  • Αϊτόρ 2-2
  • Κετζιόρα 3-2
  • Παλμεζάνο 3-3
  • Τάισον 4-3
  • Μανσούρ 4-4
  • Γιακουμάκης 5-4
  • Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)

Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με πανέμορφο σουτ του Μπάκου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα με τον Ζίβκοβιτς (54′), με ασίστ του Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου).

