ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1): Με ήρωα τον νεαρό Μοναστηρλή προκρίθηκε στους “8” του Κυπέλλου ο “Δικέφαλος”

Ο ΠΑΟΚ τα “χρειάστηκε” αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας του Ατρόμητου με 5-4 στα πέναλτι.

Ήρωας για τον “Δικέφαλο του Βορρά” αναδείχθηκε ο νεαρός τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής. Ο Δικέφαλος επικράτησε 5-4 του Ατρομήτου στα πέναλτι, με την κανονική διάρκεια να λήγει ισόπαλη 1-1.

Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, έπιασε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη, χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του και έγινε ο απόλυτος ήρωας.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μιχαηλίδης 1-0

Τσακμάκης 1-1

Κένι 2-1

Αϊτόρ 2-2

Κετζιόρα 3-2

Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιακουμάκης 5-4

Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)

Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με πανέμορφο σουτ του Μπάκου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα με τον Ζίβκοβιτς (54′), με ασίστ του Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.

Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου).