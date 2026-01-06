ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1): Με ήρωα τον νεαρό Μοναστηρλή προκρίθηκε στους “8” του Κυπέλλου ο “Δικέφαλος”
Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά
Ο ΠΑΟΚ τα “χρειάστηκε” αλλά κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας του Ατρόμητου με 5-4 στα πέναλτι.
Ήρωας για τον “Δικέφαλο του Βορρά” αναδείχθηκε ο νεαρός τερματοφύλακας Δημήτρης Μοναστηρλής. Ο Δικέφαλος επικράτησε 5-4 του Ατρομήτου στα πέναλτι, με την κανονική διάρκεια να λήγει ισόπαλη 1-1.
Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του, έπιασε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνη, χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του και έγινε ο απόλυτος ήρωας.
Η διαδικασία των πέναλτι:
- Μιχαηλίδης 1-0
- Τσακμάκης 1-1
- Κένι 2-1
- Αϊτόρ 2-2
- Κετζιόρα 3-2
- Παλμεζάνο 3-3
- Τάισον 4-3
- Μανσούρ 4-4
- Γιακουμάκης 5-4
- Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)
Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με πανέμορφο σουτ του Μπάκου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα με τον Ζίβκοβιτς (54′), με ασίστ του Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.
Κάπως έτσι, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου).
