Κρίστιαν Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου» – Η πρώτη του ανάρτηση μετά την κατάρρευση του

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την κατάρρευση του προχώρησε ο Κρίστιαν Έρικσεν το βράδυ της Δευτέρας 8/6 στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, αφού ευχαρίστησε άπαντες για την στήριξη που δέχθηκε στάθηκε στη συνέχεια στον βηματοδότη του.

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«Ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, είμαι ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έρικσεν.