ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κρίστιαν Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου» – Η πρώτη του ανάρτηση μετά την κατάρρευση του

Τι ανέφερε ο Δανός άσος

Κρίστιαν Έρικσεν: «Με προστάτευσε ο βηματοδότης μου» – Η πρώτη του ανάρτηση μετά την κατάρρευση του
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά την κατάρρευση του προχώρησε ο Κρίστιαν Έρικσεν το βράδυ της Δευτέρας 8/6 στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, αφού ευχαρίστησε άπαντες για την στήριξη που δέχθηκε στάθηκε στη συνέχεια στον βηματοδότη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια πολύ διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021, είμαι ευγνώμων προς τους γιατρούς. Ο βηματοδότης έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε, με προστάτευσε. Προς το παρόν θα περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, θα πάω διακοπές και θα παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έρικσεν.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Παρόντες οι Μπογκντάνοβιτς και Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Παρόντες οι Μπογκντάνοβιτς και Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ

Το παρών στον αγώνα στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δίνουν οι Μπογκντάνοβιτς και Τζόκοβιτς. Συγκεκριμένα, τόσο ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς όσο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκαν στις εξέδρες του ΣΕΦ για να παρακολουθήσουν την κρίσιμη αναμέτρηση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ