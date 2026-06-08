Κρίστιαν Έρικσεν: “Τα πηγαίνει καλύτερα” λέει ο γιατρός της Εθνικής Δανίας – Τα νεότερα για την υγεία του

Ο Κρίστιαν Έρικσεν βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση σε φιλικό αγώνα της Δανίας την Κυριακή (7/6) το απόγευμα.

Ο απινιδωτής που έχει τοποθετηθεί στην καρδία του Κρίστιαν Έρικσεν, μετά το καρδιακό επεισόδιο που είχε υποστεί στο EURO 2021, λειτούργησε άψογα και τον επανέφερε άμεσα, μόλις έχασε τις αισθήσεις του στο ματς Δανία – Ουκρανία.

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Η κατάστασή του είναι καλή και ο γιατρός της Εθνικής Δανίας προχώρησε σε νέα ενημέρωση για την υγεία του έμπειρου μέσου.

«Μίλησα μαζί του το πρωί, τα πηγαίνει καλύτερα. Είναι με την οικογένεια του και σε καλή διάθεση. Η προσδοκία είναι πως σύντομα θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι του. Φροντίζουμε πολύ καλά τους παίκτες και το σταφ και παραμένουμε σε συνεχή επαφή μαζί τους», είπε ο γιατρός της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν.