Σοκ στην Δανία με τον Έρικσεν: Κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο (Βίντεο)

Αγωνία επικράτησε σε φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία καθώς κατέρρευσε ο Κριστιάν Έρικσεν το βράδυ της Κυριακής 7/6.

Συγκεκριμένα, ο άσος στο 65ο λεπτό ένιωσε αδιαθεσία, έπιασε το στήθος του και κατέρρευσε. Στη συνέχεια, ανέκτησε τις αισθήσεις του κι αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο.

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Ο Κρίσταν Έρικσεν μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Eriksen can’t continue pic.twitter.com/DZyMMk6fTG— Footy clip guy (@Preachfooty) June 7, 2026

“Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι καλά στην υγεία του κάτω από αυτές τις συνθήκες” ανέφερε το μήνυμα που γράφτηκε στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου.

Certainly appears as if something happened to Christian Eriksen during the Denmark Ukraine match. 🙏 pic.twitter.com/sny3xdeuB9— Swift Kicks ⚽️ (@realSwiftKicks) June 7, 2026

Το συγκεκριμένο περιστατικό έφερε αναμνήσεις από αυτό που είχε συμβεί το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 κατά τη διάρκεια του Euro 2020 στον αγώνα την Δανία με την Φινλανδία όταν ο Έρικσεν κατέρρευσε με τους ανθρώπους του ιατρικού τιμ να του κάνουν τεχνητή αναπνοή για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το ματς τότε είχε διακοπεί στο 42ο λεπτό μετά από αιφνίδια πτώση του διεθνούς άσου της Δανίας και για τουλάχιστον 15 λεπτά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για να μην χάσει τη ζωή του, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής. Οι παίκτες των δύο ομάδων ξέσπασαν σε κλάματα, όπως και στις εξέδρες υπήρξε παγωμάρα.

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Οι διεθνείς της Φινλανδίας είχαν μπει στ΄ αποδυτήρια, ενώ μετά από περίπου 15 λεπτά και με ανθρώπινη ασπίδα τους συμπαίκτες του στην Εθνική, ο Έρικσεν αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο. Το ματς διακόπηκε οριστικά.