Νέος σεισμός 3,5 Ρίχτερ στο Προκόπι Ευβοίας – Έγινε αισθητός σε Αττική και Χαλκίδα

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (08.06) στο Προκόπι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με τo γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 5 χλμ. Ν του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Αττικής και της Χάλκιδας.