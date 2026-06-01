Φρεντέρικσεν: Κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και θα παραμείνει στην πρωθυπουργία, για τρίτη συνεχόμενη θητεία στη Δανία
12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο
Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν ανακοίνωσε απόψε ότι κατέληξε σε συμφωνία με κεντρώα και αριστερά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει στην εξουσία εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ για το μέλλον της Γροιλανδίας.
Με τη συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας η Φρεντέρικσεν εξασφαλίζει μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην πρωθυπουργία. Μπαίνει επίσης τέλος σε μήνες αβεβαιότητας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου, στις οποίες 12 κόμματα κατάφεραν να εξασφαλίσουν έδρες στο κοινοβούλιο.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις