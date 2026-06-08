Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυρούπολη Αττικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 8/6 όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυρούπολη Αττικής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Emergency Alert» η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Μιχαλακοπούλου πάνω από το 2ο αθλητικό κέντρο.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την εστία φωτιάς.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις