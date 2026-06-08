Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας 8/6 όταν ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυρούπολη Αττικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Emergency Alert» η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Μιχαλακοπούλου πάνω από το 2ο αθλητικό κέντρο.

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Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την εστία φωτιάς.