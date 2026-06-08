Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με Κώστα Σλούκα η 12άδα των «πρασίνων»

Με τον Κώστα Σλούκα στη διάθεση του θα παραταχθεί κόντρα στον Ολυμπιακό στο Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του συλλόγου βγήκε για κανονικά για το καθιερωμένο ζέσταμα 75 λεπτά πριν από το τζάμπολ και πλέον άπαντες αναμένουν αν θα αγωνιστεί και πόσο θα είναι ο χρόνος συμμετοχής του.

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Να θυμίσουμε, ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί δίχως τον Τσέντι Όσμαν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος φόργουορντ είχε νιώσει ενοχλήσεις στη μέση προς το τέλος του δεύτερου τελικού την περασμένη Παρασκευή (5/6) τις οποίες δεν μπόρεσε εντέλει να ξεπεράσει κι έτσι έμεινε εκτός δωδεκάδας, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να παίρνει τη θέση του.

Τη λίστα των 6 ξένων του Παναθηναϊκού για τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό θα συμπληρώσουν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ, ενώ εκτός έμεινε κι ο Κένεθ Φαρίντ.

Η θέση «3» αναμένεται να μοιραστεί μεταξύ των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (σε ψηλά σχήματα με ταυτόχρονη παρουσία του Ερνανγκόμεθ στο «4»), ενώ δεν αποκλείεται ο κόουτς Αταμάν να δοκιμάσει και σχήματα με τρεις γκαρντ στο παρκέ.