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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για τον Ρογκαβόπουλο – Αποχώρησε υποβασταζόμενος

Άσχημη στιγμή για τον Έλληνα άσο

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σοβαρός τραυματισμός για τον Ρογκαβόπουλο – Αποχώρησε υποβασταζόμενος
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 22:10

«Παγωμάρα» επικράτησε στο ΣΕΦ κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό όταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Έλληνας άσος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός σπριντ πέφτοντας στο παρκέ και στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

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Ο Έλληνας άσος σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση φαίνεται να χτύπησε στο αριστερό πέλμα, δηλαδή στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί και νωρίτερα στη σεζόν και είχε μείνει περίπου έναν μήνα εκτός.

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