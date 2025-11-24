Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον: Παίκτης έδωσε σφαλιάρα σε συμπάικτη του και αποβλήθηκε (Βίντεο)

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για την Premier League.

Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ολντ Τράφορντ ο Ίντρισα Γκουέι έδωσε σφαλιάρα στον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό που είχαν οι δυο τους.

Full clip of Gueye fuming with his own teammate, Keane. pic.twitter.com/JghTuCl7FK— utdreport (@utdreport) November 24, 2025

Κάπως έτσι ο Ίντρισα Γκουέι μετά από αυτή του την ενέργεια αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης.