Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον: Παίκτης έδωσε σφαλιάρα σε συμπάικτη του και αποβλήθηκε (Βίντεο)

Απίστευτες εικόνες στο Ολντ Τραφορντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον: Παίκτης έδωσε σφαλιάρα σε συμπάικτη του και αποβλήθηκε (Βίντεο)
EPA
DEBATER NEWSROOM

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Έβερτον για την Premier League.

Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ολντ Τράφορντ ο Ίντρισα Γκουέι έδωσε σφαλιάρα στον συμπαίκτη του Μάικλ Κιν μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό που είχαν οι δυο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπως έτσι ο Ίντρισα Γκουέι μετά από αυτή του την ενέργεια αποβλήθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
