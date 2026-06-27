Μουντιάλ 2026: Η Ουρουγουάη ακύρωσε την πτήση τσάρτερ μετά τον αποκλεισμό

Ο πρόωρος αποκλεισμός της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 άφησε σημαντικές συνέπειες τόσο σε αθλητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Μετά την επιβεβαίωση του αποκλεισμού από το τουρνουά, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουρουγουάης (AUF) αποφάσισε να ακυρώσει την πτήση τσάρτερ που είχε κλείσει για να επιστρέψει ολόκληρη η αποστολή στο Μοντεβιδέο, ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το βαρύ πλήγμα του αποκλεισμού από τη διοργάνωση νωρίτερα από το αναμενόμενο.

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Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, οι ποδοσφαιριστές δεν θα επιστρέψουν στη χώρα ως ομάδα . Κάθε μέλος της ομάδας θα κανονίσει την επιστροφή του ατομικά, ταξιδεύοντας με εμπορικές πτήσεις και με διαφορετικούς προορισμούς και ενδιάμεσες στάσεις, καθώς ορισμένοι παίκτες θα ενταχθούν απευθείας στους αντίστοιχους συλλόγους τους, ενώ άλλοι θα επιστρέψουν πρώτα στην Ουρουγουάη για να απολαύσουν μερικές ημέρες ξεκούρασης πριν συνεχίσουν τις αθλητικές τους υποχρεώσεις.

Το τέλος της διαδρομής ήρθε μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία σε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, στον οποίο η ομάδα της Ουρουγουάης δεν κατάφερε να βρει τους απαραίτητους πόρους για να ανατρέψει το σκορ. Αυτή η ήττα σφράγισε τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο και έθεσε τέλος σε μια σεζόν που είχε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες στους οπαδούς, αλλά τελικά έληξε με μια απόδοση κατώτερη των προσδοκιών.