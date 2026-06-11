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Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε μαθητές σε σχολική εκδρομή – Τρεις νεκροί, οι δύο παιδιά

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί τέσσερα παιδιά με σοβαρά τραύματα

Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε μαθητές σε σχολική εκδρομή – Τρεις νεκροί, οι δύο παιδιά
Πηγή: Χ
Αναστασία Ξυδιά

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ολλανδία την Πέμπτη (11/06), όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μία ομάδα μαθητών που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή με ποδήλατα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σημειώθηκε το δυστύχημα κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ της Ολλανδίας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών έκτακτης ανάγκης.

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Όπως αναφέρουν οι αρχές της Ολλανδίας: «Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής».

Οι συνέπειες ήταν τραγικές, καθώς «Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας», όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τέσσερα παιδιά με σοβαρά τραύματα, τα οποία νοσηλεύονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ η ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδρομή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν βαθιά θλίψη και συγκίνηση.

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