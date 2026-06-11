Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο έπεσε σε μαθητές σε σχολική εκδρομή – Τρεις νεκροί, οι δύο παιδιά

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Ολλανδία την Πέμπτη (11/06), όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μία ομάδα μαθητών που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή με ποδήλατα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Γύρω στις 12:30 το μεσημέρι σημειώθηκε το δυστύχημα κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ της Ολλανδίας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών έκτακτης ανάγκης.

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Όπως αναφέρουν οι αρχές της Ολλανδίας: «Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής».

In den Niederlanden fuhr ein Fahrzeug in eine Gruppe von 14 Kindern auf Fahrrädern und zwei Lehrern während eines Schulausflugs. Drei Menschen (darunter zwei Kinder) starben, vier weitere Kinder wurden schwer verletzt. Die Behörden ermitteln.pic.twitter.com/9zYigZwR3G— Mr.Truth (@MrTruth83) June 11, 2026

Οι συνέπειες ήταν τραγικές, καθώς «Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας», όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Επίσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τέσσερα παιδιά με σοβαρά τραύματα, τα οποία νοσηλεύονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Auto rijdt meerdere fietsers aan net over de grens: kinderen op schoolkamp betrokken, ook slachtoffers naar Belgische ziekenhuizen https://t.co/BjuMeiB3sf— Karen_066🦁🚺Zeg maar Karin. (@Karinvr066) June 11, 2026

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ η ηλικία των παιδιών που συμμετείχαν στην εκδρομή δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την περιοχή, με τις εικόνες από το σημείο να προκαλούν βαθιά θλίψη και συγκίνηση.