Ολλανδία – Σουηδία 5-1: Άνοιξε λογαριασμό στις νίκες με «περίπατο» στο Μουντιάλ 2026 (Βίντεο)

Η Ολλανδία πήρε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθώς το βράδυ του Σαββάτου 20/6 επικράτησε 5-1 της Σουηδίας.

Οι Ολλανδοί ήταν καταιγιστικοί από το ξεκίνημα του αγώνα και έβαλαν τις βάσεις για να φτάσουν σε μια εύκολη νίκη.

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Στην αντίπερα όχθη η Σουηδία δεν κατάφερε να κάνει το 2/2 και έμεινε στους τρεις βαθμούς. Ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ με δυο γκολ (5′ και 17′) έκανε το 2-0 για την Ολλανδία, με τον Γκάκπο να γράφει το 4-0 με δυο γκολ στο 47ο λεπτό και στο 54ο λεπτό.

Ο Ελάνγκα μείωσε σε 4-1 στο 59ο λεπτό, με τον Σάμερβιλ να γράφει το 5-1 στο 89ο λεπτό.