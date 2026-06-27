Θεσσαλονίκη: Άνοιξε νωρίτερα ο Περιφερειακός – Κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από το βράδυ του Σαββάτου αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Η άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σταδιακά- αρχικά δόθηκε στην κυκλοφορία ο ανατολικός κλάδος, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και ο δυτικός κλάδος, προς Καβάλα και Κατερίνη, επαναφέροντας την ομαλή ροή των οχημάτων σε όλο το μήκος της Περιφερειακής.

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Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο αποκλεισμός της Περιφερειακής Οδού επρόκειτο να διαρκέσει 48 ώρες. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών επέτρεψαν την επαναλειτουργία του δρόμου πριν από τις αρχικές προβλέψεις.