Μουντιάλ 2026: Αμφίβολος ο Φερμπρούχεν για την πρεμιέρα της Ολλανδίας

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του βασικού τερματοφύλακα της Ολλανδίας, Μπαρτ Φερμπρούχεν, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ιαπωνία την Κυριακή (14/6), μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό της Δευτέρας (8/6) στη Νέα Υόρκη.

Ο διεθνής γκολκίπερ χτύπησε άσχημα όταν δέχθηκε επαφή την ώρα που μπλόκαρε την μπάλα στη νίκη των «οράνιε» με 2-1 επί του Ουζμπεκιστάν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο.

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«Δεν συμμετείχε στην προπόνηση. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του και ελπίζουμε πως θα μπορέσει να αγωνιστεί την Κυριακή», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρόναλντ Κούμαν σε συνέντευξη Τύπου από τη βάση της ομάδας.

Αργότερα, πάντως, ο Ολλανδός προπονητής εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος. «Πρόκειται μόνο για μία κάκωση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα είναι την Κυριακή. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα πρέπει να δούμε σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται», τόνισε.

Ο Κούμαν υπογράμμισε πως δεν ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς διαθέτει αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις κάτω από τα δοκάρια. «Ποιος θα παίξει στο τέρμα; Δεν το έχουμε αποφασίσει ακόμη. Θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα μετά τις συζητήσεις που θα κάνουμε με τους τερματοφύλακες», ανέφερε.

Ο Μαρκ Φλέκεν πήρε τη θέση του Φερμπρούχεν στο ματς με το Ουζμπεκιστάν, ενώ τρίτη επιλογή αποτελεί ο Ρόμπιν Ρουφς, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική πριν από μία εβδομάδα, στη φιλική ήττα από την Αλγερία στο Ρότερνταμ.

Ο Κούμαν ρωτήθηκε επίσης αν έχει αποφασίσει ποιος θα ηγηθεί της επίθεσης στον αγώνα της Κυριακής (14/6) στο Ντάλας, με την ερώτηση να αφορά κυρίως την κατάσταση του Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό στον μηρό που περιόρισε σημαντικά τη συμμετοχή του τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Είναι Τετάρτη και παίζουμε την Κυριακή. Αν εξακολουθώ να έχω αμφιβολίες, τότε δεν έχω κάνει σωστά τη δουλειά μου», σχολίασε ο Ολλανδός τεχνικός. «Γνωρίζουμε ότι ο Μέμφις είχε τραυματισμούς και δεν αγωνίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες, όμως πλέον έχει επιστρέψει. Κάθε μέρα πλησιάζει όλο και περισσότερο στο κορυφαίο επίπεδό του.

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Είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας και τον χρειαζόμαστε, όπως χρειαζόμαστε και όλους τους υπόλοιπους παίκτες», κατέληξε ο Κούμαν.