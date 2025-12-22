Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η Τσέλσι ετοιμάζει μυθική πρόταση για την απόκτησή του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ζει το όνειρο και μόλις στα 18 του χρόνια έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του. Ανάμεσα στους «μνηστήρες» του και η Τσέλσι που μπαίνει δυνατά για την απόκτησή του.

Η ομάδα από την Αγγλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 50.000.000 ευρώ στην Γκενκ για να τον κάνει δικό της τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Ο Έλληνας διεθνής μετράει 27 εμφανίσεις με τη Γκενκ τη φετινή σεζόν, έχοντας 2 γκολ και 10 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα φέτος είχε 7 εμφανίσεις και 2 γκολ.

