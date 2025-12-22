Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η Τσέλσι ετοιμάζει μυθική πρόταση για την απόκτησή του

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ζει το όνειρο και μόλις στα 18 του χρόνια έχει κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του. Ανάμεσα στους «μνηστήρες» του και η Τσέλσι που μπαίνει δυνατά για την απόκτησή του.

Η ομάδα από την Αγγλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι έτοιμη να κάνει πρόταση ύψους 50.000.000 ευρώ στην Γκενκ για να τον κάνει δικό της τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Chelsea are ready to turn their attention to Greek starlet Konstantinos Karetsas in 2026 as they again look to raid Belgian club Genk, @TEAMtalk can reveal.https://t.co/xqfxHJ2UCy— Graeme Bailey (@GraemeBailey) December 21, 2025

Ο Έλληνας διεθνής μετράει 27 εμφανίσεις με τη Γκενκ τη φετινή σεζόν, έχοντας 2 γκολ και 10 ασίστ, ενώ με την εθνική ομάδα φέτος είχε 7 εμφανίσεις και 2 γκολ.