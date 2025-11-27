“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Europa League: Τρομερή γκολάρα από τον Καρέτσα (Βίντεο)

Απίστευτη εκτέλεση

Europa League: Τρομερή γκολάρα από τον Καρέτσα (Βίντεο)
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ένα τρομερό γκολ σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την Γκενκ κόντρα στην Βασιλεία για το Europa League.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος έκανε το 2-0 για την ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με ένα τρομερό πλασέ.

Δείτε τη φάση

