Europa League: Τρομερή γκολάρα από τον Καρέτσα (Βίντεο)
Απίστευτη εκτέλεση
Ένα τρομερό γκολ σημείωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την Γκενκ κόντρα στην Βασιλεία για το Europa League.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος έκανε το 2-0 για την ομάδα του στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με ένα τρομερό πλασέ.
Δείτε τη φάση
Konstantinos Karetsas 45' +2
Europa League | 🇪🇺 Genk 2-0 Baselpic.twitter.com/ewD5TLGJw7— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 27, 2025
