Πολύ κοντά στη Σάντος ο Ροντινέι – Τι απομένει για τη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Βραζιλία βρίσκεται ο Ροντινέι, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών. Για να ολοκληρωθεί, ωστόσο, η μεταγραφή απαιτείται συμφωνία και με τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, η πρόταση της Σάντος ικανοποίησε τον 34χρονο δεξιό μπακ και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε προφορική συμφωνία ως προς τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας τους.

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Η υπόθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς ο Ροντινέι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2027. Η διοίκηση της βραζιλιάνικης ομάδας καλείται πλέον να βρει κοινό έδαφος με τους Πειραιώτες για την αποδέσμευσή του.

Συμφωνία για συμβόλαιο δυόμισι ετών

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ροντινέι και ο εκπρόσωπός του ενημερώθηκαν πως μπορούν να εξετάσουν προτάσεις για τη συνέχιση της καριέρας του σε άλλη ομάδα.

Η Σάντος κινήθηκε άμεσα, παρουσιάζοντας στον έμπειρο ποδοσφαιριστή ένα σχέδιο που τον ικανοποίησε. Οι συζητήσεις προχώρησαν και οδήγησαν σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών.

Το ενδιαφέρον του βραζιλιάνικου συλλόγου δεν είναι καινούργιο. Η Σάντος είχε εξετάσει την περίπτωση του Ροντινέι και στο παρελθόν, χωρίς τότε να καταφέρει να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Εκκρεμεί η συμφωνία με τον Ολυμπιακό

Το καθοριστικό βήμα είναι πλέον οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Σάντος και τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και θα πρέπει να εγκρίνουν τους όρους της αποχώρησής του.

Κατά συνέπεια, παρά την προχωρημένη συμφωνία του Ροντινέι με τη βραζιλιάνικη ομάδα, η μεταγραφή δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί οριστική.

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Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και η Ατλέτικο Παραναένσε, αλλά η υπόθεση δεν προχώρησε, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για το οικονομικό σκέλος της παραχώρησης.

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό

Ο Ροντινέι αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο του 2023, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Φλαμένγκο, και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της ομάδας.

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Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα κατέκτησε, μεταξύ άλλων, το Europa Conference League, ενώ είχε καθοριστική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Βραζιλιάνος αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους φίλους του Ολυμπιακού για το πάθος, την αγωνιστικότητά του και τη σημαντική συνεισφορά του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας.

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Οι επόμενες επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους αναμένεται να καθορίσουν εάν ο Ροντινέι θα κλείσει τον κύκλο του στον Πειραιά και θα επιστρέψει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος.