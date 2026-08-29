Bundesliga: Ιστορικό «μπαμ» της πρωτάρας Έλβερσμπεργκ απέναντι στη Λεβερκούζεν

Με μια ιστορική έκπληξη και αρκετά γκολ συνεχίστηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου η πρεμιέρα της Bundesliga, καθώς η νεοφώτιστη Έλβερσμπεργκ νίκησε με 3-2 την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην παρθενική εμφάνισή της στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Μετά τη νίκη της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου με 5-1 επί της Στουτγκάρδης, το βράδυ της Παρασκευής, η πρώτη αγωνιστική συνεχίστηκε με θέαμα και συνολικά 19 γκολ στα πέντε παιχνίδια του Σαββάτου.

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Ιστορική νίκη για την Έλβερσμπεργκ

Η Έλβερσμπεργκ πραγματοποίησε ονειρική εκκίνηση, αιφνιδιάζοντας πλήρως τη Λεβερκούζεν και αποκτώντας προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά.

Ο Πέτκοβ άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό και μόλις ένα λεπτό αργότερα ο Κάμπελ έκανε το 2-0. Στο 46΄ ο Μόκουα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, φέρνοντας τους νεοφώτιστους αγκαλιά με την ιστορική νίκη.

Η Λεβερκούζεν, η οποία θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, επιχείρησε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Σικ μείωσε στο 77΄ και ο Κοφανέ διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, χωρίς να προλάβουν οι «ασπιρίνες» να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Άνετη νίκη της Λειψίας

Η Λειψία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην Γκλάντμπαχ και ξεκίνησε τη σεζόν με καθαρή νίκη 3-0.

Ο Μπακού άνοιξε το σκορ στο 25΄, ο Νούσα διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων στο 49΄ και ο Ρέιτζ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 66ο λεπτό.

Χατ-τρικ χωρίς νίκη για τον Εμπνουταλίμπ

Πλούσιο θέαμα πρόσφεραν Ουνιόν Βερολίνου και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι οποίες αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3.

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Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 3΄ με τον Λάτε Λαθ, αλλά ο 22χρονος Εμπνουταλίμπ απάντησε με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό, στο 10΄ και το 11΄. Ο ίδιος ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του στο 67΄, δίνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων στην Άιντραχτ.

Η Ουνιόν, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Κουέλφελντ μείωσε στο 79΄ και ο Σκάρκε ισοφάρισε σε 3-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

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Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 5-1

(21΄ Ουπαμεκανό, 55΄ Ολίσε, 57΄ αυτ. Βάγκνομαν, 82΄ Πάβλοβιτς, 90΄+2 Ντίαζ – 52΄ Βάγκνομαν)

Έλβερσμπεργκ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-2

(8΄ Πέτκοβ, 9΄ Κάμπελ, 46΄ Μόκουα – 77΄ Σικ, 90΄+1 Κοφανέ)

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Κολωνία – Χόφενχαϊμ 3-2

(51΄ Ελ Μαλά, 72΄, 82΄ Νταλίνγκα – 27΄ Ντάγκιμ, 67΄ Κάμπακ)

Μάιντς – Πάντερμπορν 0-0

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Λειψία – Γκλάντμπαχ 3-0

(25΄ Μπακού, 49΄ Νούσα, 66΄ Ρέιτζ)

Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-3

(3΄ Λάτε Λαθ, 79΄ Κουέλφελντ, 90΄+2 Σκάρκε – 10΄, 11΄, 67΄ Εμπνουταλίμπ)

Ντόρτμουντ – Αμβούργο 19:30

Κυριακή 30 Αυγούστου

Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης

Άουγκσμπουργκ – Σάλκε