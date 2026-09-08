ΠΑΟΚ: Κάκωση δευτέρου βαθμού ο Γιαννούλης – Εκτός για 3-4 εβδομάδες

Εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων αναμένεται να παραμείνει ο Δημήτρης Γιαννούλης, προκαλώντας ακόμη έναν πονοκέφαλο στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.

Ο 30χρονος διεθνής αριστερός μπακ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι έχει υποστεί κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική.

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Ο Γιαννούλης τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, όταν σε μία ανύποπτη φάση σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους.

Τα δύο πιθανά παιχνίδια επιστροφής

Η κατάσταση του ποδοσφαιριστή θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, με την επιστροφή του στη δράση να υπολογίζεται στα μέσα Οκτωβρίου.

Στο ιδανικό σενάριο, ο Δημήτρης Γιαννούλης θα είναι διαθέσιμος για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλαμάτα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Εάν δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι τότε την αποθεραπεία του και δεν βρίσκεται στον απαιτούμενο βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, ο επόμενος στόχος θα είναι το ντέρμπι με τον Ηρακλή στην Τούμπα, μία εβδομάδα αργότερα.

Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να επισπεύσει την επάνοδό του, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του τραυματισμού και η αποφυγή πιθανής υποτροπής.