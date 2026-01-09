Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
«Κόκκινο φως» από την ΕΛΑΣ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καρδίτσα

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

«Κόκκινο φως» από την ΕΛΑΣ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καρδίτσα
«Κόκκινο φως» άναψε η ΕΛΑΣ στους φιλάθλους του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καρδίτσα για την Basket League.

Συγκεκριμένα, «από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

