Κλήρωση Playoffs 5-8 της Super League: Οι ημερομηνίες των αγώνων

Την Τρίτη (24/3) διεξήχθη η κλήρωση για το πρόγραμμα των Playoffs 5-8 της Stoiximan Super League.

Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μίνι πρωτάθλημα μπορεί να κρίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Κύπελλο Ελλάδας, στο τελικό που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

Οι ακριβείς ώρες διεξαγωγής των αγώνων θα γίνουν γνωστές μετά το Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (30/03).

Οι ημερομηνίες των αγώνων των playoffs 5-8 της Super League

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

-Βόλος – ΟΦΗ

-Λεβαδειακός – Άρης

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

-Άρης – Βόλος

-ΟΦΗ – Λεβαδειακός

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

-Λεβαδειακός – Βόλος

-ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

-Άρης – ΟΦΗ

-Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

-Βόλος – Άρης

-Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

-Άρης – Λεβαδειακός

-ΟΦΗ – Βόλος