ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ορίστηκε η ώρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Γνωστή έγινε το απόγευμα της Τρίτης 10/3 η ώρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, οι δυο ομάδες θα μονομαχήσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου θέλοντας να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H EΠΟ, όρισε επίσημα την ώρα της αναμέτρησης, με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 20:30.