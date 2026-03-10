Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ορίστηκε η ώρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ορίστηκε η ώρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας
Γεράσιμος Λυμπέρης

Γνωστή έγινε το απόγευμα της Τρίτης 10/3 η ώρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Συγκεκριμένα, οι δυο ομάδες θα μονομαχήσουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου θέλοντας να φτάσουν στην κατάκτηση του τροπαίου.

H EΠΟ, όρισε επίσημα την ώρα της αναμέτρησης, με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 20:30.

